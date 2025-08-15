Hartbergs Jubilar gegen den Gruselgegner

Nur der Gegner passt nicht zum Jubeltag: Gegen Salzburg hat Tobi keine guten Erinnerungen. In 27 Duellen gelang ihm nur ein einziger Sieg – 2:1 in Salzburg mit Sturm am 12. 4. 2014. Im Gegenzug gab’s vier Remis und 22 Niederlagen. „Die gehören mit Sturm zum Besten, das Österreich zu bieten hat. Aber in den letzten Jahren waren wir mit Hartberg näher an ihnen dran als etwa vor vier Jahren. Und wenn der Tag passt, kann’s auch einen Punktegewinn geben wie für Ried vor 14 Tagen.“