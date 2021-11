Italiens Sozialdemokraten fordern die Impfpflicht

Österreichs Beschluss, ab dem 1. Februar die Impfpflicht einzuführen, sorgt auch in Italien für Debatten. Die Sozialdemokraten (PD), die drittstärkste Regierungspartei, sprechen sich für die Einführung einer Impfpflicht nach österreichischem Vorbild in Italien aus. „Österreich ist das erste Land in Europa, das die Impfpflicht eingeführt hat. Auch in Italien sollte eine Pflichtimpfung zum Schutz vor dem Virus notwendig sein. Heute ist die Zeit zum Handeln“, so die PD-Abgeordnete Paola De Micheli.