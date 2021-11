Deutschland: Ampel-Politiker gegen Impfpflicht

„Fulminanter Verlauf“ droht

„Der weitere Verlauf des Winters hängt stark davon ab, was jetzt geschieht“, sagte Wieler. Er plädiert dafür, „dass flächendeckend in Deutschland die Kontakte der Menschen eingeschränkt werden.“ Zudem sollten große Feiern, Menschenansammlungen und Großveranstaltungen vermieden werden. „Die Auswirkungen davon würde man nach zwei Wochen an den Infektionszahlen sehen“, erklärte Wieler. Nur mit Kontaktbeschränkungen habe man die Möglichkeit, die Zahlen niedrig zu halten. In den Bundesländern mit hohen Zahlen sei es fast „zu spät“, um den „fulminanten Verlauf“ zu brechen, so Wieler.