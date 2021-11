Welch Horror ...

Aber Vertrauen, dass diese harte Maßnahme wirkt und tatsächlich nach 20 Tagen endet? Und dann der letzte Lockdown gewesen sein wird? Nein, da haben viele nur allzu berechtigte Zweifel. Viel zu viel Vertrauen ging gerade in jüngster Zeit verloren. Vertrauen in die Ehrlichkeit der Politik, in ihre Willenskraft, ihre Umsetzungsstärke.