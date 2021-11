Lockdown „jetzt richtig - wenn auch sehr spät“

Angesichts der aktuellen Lage hat Bundepräsident Alexander Van der Bellen Österreich zu Gemeinschaft aufgerufen. „In den letzten Tagen haben sich die Meldungen überschlagen“, so das Staatsoberhaupt am Freitagabend im Fernsehen. „Zu drastisch ist die Entwicklung in den Spitälern, zu gefährlich die Situation, in die wir als Gemeinschaft gekommen sind“, erklärte der Bundespräsident, warum die Entscheidung der Regierung „richtig“ gewesen sei. „Auch wenn sie sehr spät kam“, wie Van der Bellen bedauerte.