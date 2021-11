Das muss jetzt das allerletzte Mal sein!

Für Ungeimpfte geht Lockdown nach 13.12. weiter

Nun müssen also ab Montag wieder alle – egal, ob geimpft oder nicht – eine Pause einlegen. Mit den altbekannten Regeln: Gastronomie, Kultur, Handel – außer Geschäfte des täglichen Bedarfs – schließen, Schulen und Kindergärten bleiben offen für jene, die es brauchen. Ausgangssperre, raus darf man nur in Ausnahmefällen. Nach zehn Tagen wird evaluiert, am 13. Dezember endet der Lockdown automatisch – für Geimpfte und Genesene. Für Ungeimpfte geht er weiter.