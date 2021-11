Ab Montag werden Kontakte wieder eingeschränkt

In Österreich gilt ab Montag wegen der dramatischen Corona-Lage wieder ein österreichweiter Lockdown für alle - auch für Geimpfte. Wie schon aus früheren derartigen Phasen bekannt, gelten dann auch wieder Kontaktbeschränkungen (u.a. Zahl der Haushalte, die sich treffen dürfen) bzw. strengere Besuchsregeln (z.B. in Pflegeheimen). Die Details der Vorschriften werden in einer Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) festgeschrieben, ein Entwurf liegt der „Krone“ vor.