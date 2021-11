Lockdown und Impfpflicht | Minusmänner

Minusmänner. Beim Landeshauptleutetreffen am Achensee wimmelt es nur so von Minusmännern (Frauen sind außer Johanna Mikl-Leitner ja nicht auszumachen). Auf Platz 1 hat sich einer etabliert, den man noch bis vor Kurzem sogar als Bundeskanzler-Kandidat handelte: Doch der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer erholt sich nicht von seinem Verbalausrutscher aus der Vorwoche, als er den Virologen vorwarf, sie wollten am liebsten alle Menschen einsperren, dann könnten diese zwar niemanden anstecken, aber würden an Depressionen sterben oder verhungern. Jetzt bleibt ihm doch nichts anderes übrig, als seine Salzburger „einzusperren“. In die Minusmänner-Riege eingereiht wird nach seiner jüngsten Performance auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Sich am kleineren Regierungspartner öffentlich zu reiben - das bringe in einer akuten Krise nur eine schlechte Nachrede. Das kostet die ÖVP weitere Minuspunkte. Während ein SPÖ-Mann nach oben zischt: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist auch für viele Menschen weit außerhalb Wiens, wo sonst Regionalpolitiker aus der Hauptstadt auf größte Skepsis bis Ablehnung stoßen, mittlerweile eine Lichtgestalt in dieser Pandemie. Er hört konsequent auf Experten, entscheidet klar und hält dann konsequent durch. Führungsstärke nennt man das. Die vermisst man sonst reihum! Kein Wunder, wenn sich weit über die SPÖ hinaus viele einen Kanzlerkandidaten Ludwig wünschen. Der aber ziert sich…