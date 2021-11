Primarius Likar fordert Bau einer Infektionsklinik

40 Schulklassen in Quarantäne

Die Abwasserproben zeigen: Diese Zahlen werden auch in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen, vor allem im Unteren Drautal. Das spiegelt sich auch in den Schulen wider: 40 Klassen in Kärnten sind derzeit in Quarantäne, zusätzlich haben vier Schulen vorübergehend ganz geschlossen. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist das der höchste Wert Österreichs.