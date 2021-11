PCR-Testchaos: Den Kärntner Apothekern reicht es!

„Beschimpfungen an Tagesordnung“

„Die Leute haben ihren PCR-Selbsttest in die Abgabebox in einer Apotheke geworfen und müssen dann 36 bis 48 Stunden auf das Ergebnis warten. Klar machen sie uns Apotheker für diese Verzögerungen verantwortlich“, erklärt Paul Hauser, Präsident der Apothekerkammer Kärnten: „Beschimpfungen stehen leider an der Tagesordnung, unsere Telefone laufen heiß. Wir haben kaum noch Zeit für unsere eigentliche Arbeit!“