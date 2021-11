Impfpflicht hat viele Vorteile

Dazu wäre es wichtig, Signale auszuschicken. Denn es ist wohl illusorisch anzunehmen, dass wir in wenigen Wochen 1,5 Millionen Menschen durchimpfen können. Österreich hat jetzt den Ruf des Corona-Hotspots in Europa. Reisewarnungen fügen nicht nur dem Tourismus, sondern weiten Teilen der heimischen Wirtschaft schweren Schaden zu. Das hat in weiterer Folge Auswirkungen auf die Beschäftigung und auf Branchen, die physischen Kontakt mit Kunden für ihre Umsätze brauchen.