So war der erste Tag des Lockdowns für Ungeimpfte

Ungeimpfte fehlen in Gastro & Handel

Ein ähnliches Bild bietet sich auch bei Mod(E)liza am Unteren Kirchenplatz: „Die wenigen Kundinnen, die sich in Anbetracht der aktuellen Coronazahlen noch aus dem Haus wagen, bediene ich mit Herzblut. Mit gemischten Gefühlen kontrolliere ich die zwei übrig gebliebenen G genau“, sagt Marlies: „Corona zwingt mich zum Schritt in die virtuelle Welt. Ich arbeite auf Hochtouren an einem Online Shop, um mehr Kunden zu erreichen!“