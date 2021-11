„Immenser Andrang“ auf heimische Impfzentren

Die Impfquote gegen Covid-19 ist in Österreich mit rund 63 Prozent Vollimmunisierten eine der niedrigsten in ganz Westeuropa. Doch nun könnte die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie die am Freitag beschlossene großflächige 2G-Regelung im Freizeitbereich die Karten noch einmal neu mischen. So drängten sich am Samstag viele Menschen vor den Impfzentren in allen Bundesländern.