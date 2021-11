Diese Länder meistern Corona aktuell besser

Virologe: „Nicht so viel hin und her mit Lockdowns“

Die hohe Impfbereitschaft ist vermutlich nur ein Faktor für die niedrigen Corona-Zahlen. Die Schweden gelten als äußerst diszipliniert, was die Maßnahmen gegen den Erreger betrifft. Viele halten sich auch nach den Lockerungen noch an die Regeln, erklärte Schwedens Chefepidemiologe Anders Tegnell dem „Deutschlandfunk“. „Außerdem ging es in Schweden nicht so viel hin und her mit Lockdowns und Öffnungen“, so der Experte. Das Ende der Restriktionen sei für die Menschen deshalb keine dramatische Veränderung gewesen. „Wenn man aber eine Gesellschaft aus dem Lockdown heraus plötzlich öffnet, sieht man natürlich einen größeren Unterschied bei den Infektionszahlen“, spekuliert Tegnell.