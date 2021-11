Tirols FPÖ-Chef: „Geimpft sein ist kein Freibrief“

Bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung am vergangenen Sonntag in Innsbruck hätte Abwerzger eine Rede halten sollen. „Um auch als Geimpfter andere Teilnehmer nicht zu gefährden, habe ich vorab Zuhause mehrere Antigentests gemacht, die alle negativ waren. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und ließ am Samstag einen PCR-Test durchführen, der dann positiv war. Ohne die Testung hätte ich nichts von der Ansteckung gewusst, denn ich hatte keine Symptome. All jene, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, sollen testen gehen – eben auch Geimpfte. Noch dazu, wo es derzeit auch viele Impfdurchbrüche gibt“, appelliert der Politiker.