Tausende Teilnehmer bei Corona-Demo in Innsbruck

FPÖ-Chef fiel als Redner aus

Eigentlich hätte auch Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger bei der Kundgebung eine Rede halten sollen. Der Landesparteiobmann ist jedoch am Samstag positiv auf Corona getestet worden. „Er wollte auf Nummer sicher gehen, um andere - auch als Geimpfter - nicht zu gefährden“, teilte die Partei am Sonntagvormittag mit. Abwerzger habe keine Symptome und befinde sich in freiwilliger Selbstisolation.