FPÖ-Chef Herbert Kickl positiv auf Corona getestet

Kickl am Samstag bei Demo „in Gedanken“ dabei

An der für Samstag angekündigten Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen könne Kickl daher nicht teilnehmen. „Das schmerzt mich besonders“, so der Politiker, der „in Gedanken“ dabei sein wird. „Diese Veranstaltung gegen die neuesten Auswüchse des Corona-Wahnsinns ist mir und meinem Team ein echtes Herzensanliegen„, schrieb er. Denn die Kundgebung sei “notwendiger denn je zuvor, um die Spaltung der Gesellschaft in Gut und Böse nicht einfach hinzunehmen„ - und “einer total gescheiterten Regierung ihre unmenschliche, grundrechtswidrige und evidenzbefreite Sündenbockpolitik nicht durchgehen zu lassen", so Kickl.