Tirol sondert nur mehr positiv Getestete ab

Absonderungsbescheid per Telefon

Aktuell würden auch keine Absonderungsbescheide mehr ausgestellt. Die positiv Getesteten werden von der Behörde über die Absonderung mündlich per Telefon informiert. Zudem werde derzeit ein System implementiert, mit dem positiv Getestete künftig mit einem SMS vorab informiert werden. „Die abgesonderten Personen erhalten zum Ende ihrer Isolation eine Zustimmung zur Beendigung der Absonderung mit Bestätigung des Absonderungszeitraumes. So ist auch die Beantragung der Entschädigung des Verdienstentgangs möglich“, so das Land weiter.