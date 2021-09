Twitch verklagt Österreicher wegen „Hasskampagnen“

Statt der echten Namen der verklagten Nutzer nannte Twitch in den Gerichtsdokumenten nur deren Accountnamen. Hinter dem Account „CruzzControl“ verbirgt sich demnach ein in den Niederlanden ansässiger Nutzer, „CreatineOverdose“ soll in Wien leben. Die richtigen Namen musste Twitch demnach noch herausfinden und wollte sie nachreichen.