Historiker: „Luxus wurde selbstverständlich“

Wie bedrohlich ist die Situation tatsächlich verglichen mit der Vergangenheit? Gibt es Beispiele, was die größten Mängel waren?

Es war absehbar, dass die weltweiten Lockdowns und problematische Lieferkettenunterbrechungen massive Ungleichgewichte hinterlassen würden. Wie wir gesehen haben, kann man eine Wirtschaft auf Knopfdruck einfrieren. Sie aber auf Knopfdruck auch wieder aufzutauen, das funktioniert vor dem Hintergrund eines fragilen globalen Systems so nicht. Die Situation, die sich jetzt anbahnt, erinnert in den Grundzügen an die Wirtschaftskrisen der 1970er-Jahre. Hohe Inflation bei gleichzeitiger Stagnation des Wirtschaftswachstums. Denn die explodierenden Material- und Energiepreise können das konjunkturelle Wachstum massiv bremsen. Jene Probleme, mit denen die Menschen nach den beiden Weltkriegen konfrontiert waren, bewegten sich aber in einer ganz anderen Dimension. Vor allem in den Städten fehlte es am Allernotwendigsten. Es gab ja weder Heizmaterial noch ausreichend Nahrung.