Lieferengpässe: Die ersten Regale sind schon leer

Nur ein Drittel der Weihnachtsbestellung kam an

Im Spielwarengeschäft Voglmeir in Bruck an der Mur zeichnet sich hingegen ein Trend in Richtung verfrühte Weihnachtseinkäufe ab. Laut Heidelinde Herz würden Kunden vereinzelt befürchten, im Dezember vor leeren Regalen zu stehen, und sich jetzt schon um Geschenke kümmern. „Unser Geschäft ist ausreichend bestückt, aber einzelne Dinge werden bis zu den Festtagen vermutlich ausgehen“, bestätigt Herz.