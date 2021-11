Futsal Klagenfurt will „Todesgruppe“ überleben!

Meisterhafte Aufgaben in der Gruppe

So warten auf Klagenfurt in der Gruppe B richtig harte Brocken: Serienmeister Allstars Wr. Neustadt (mit den Kärntnern Alen und Vahid Muharemovic) ist nach corona-bedingter Pause im Vorjahr zurück, Titelverteidiger Diamant Linz schaffte es als erstes österreichisches Futsal-Team in die Champions League.