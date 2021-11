FPÖ: Strenge Benimmregeln für die Schublade?

Begeisterung in blauen Landesparteien hält sich in Grenzen

Sollten die Regeln dereinst beschlossen werden, würde es auch an den Landesparteien liegen, diese umzusetzen. Es scheint aber, dass sich dort die Begeisterung in Grenzen hält. In Niederösterreich verweist man darauf, bereits strenge Regeln zu haben. Auch die Steiermark hat eigene Regeln. Wien lässt wissen, dass die Sache „eine Angelegenheit der Bundespartei“ sei.