Kollision zwischen Snowboarder und Skifahrer

Zwischen einem 52-jährigen dänischen Snowboarder und einem 42-jährigen polnischen Skifahrer kam es am Freitag gegen 12.30 Uhr zu einem Zusammenstoß im Skigebiet Giggijoch in Sölden. Beide Männer kamen dabei zu Sturz und beide zogen sich schwere Verletzungen zu: Während der Däne eine schwere Beinverletzung davontrug, zog sich der Pole eine schwere Schulterverletzung zu. Die Pistenrettung kam zur Erstversorgung, dann wurden die beiden Verletzten durch die Rettung in die Medalp gebracht.