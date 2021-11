Ungeimpfte zahlen Spitalskosten selbst

Die Politik war bei uns wieder einmal zögerlich, jetzt wird aber doch ein Lockdown für Ungeimpfte nicht nur in Oberösterreich kommen. Man kennt ja die Zahlen: Auf den Intensivstationen füllen vorwiegend Ungeimpfte die rar gewordenen Betten, sie haben auch dramatisch schlechtere Krankheitsverläufe. So weit, so schlecht.