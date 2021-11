Gaslieferungen: Russland will  sein Wort halten

„Wenn sie neue Sanktionen gegen uns verhängen, müssen wir reagieren“, hatte der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA gesagt. „Und was, wenn wir die Gaslieferungen unterbrechen?“ Brüssel hatte zuvor für kommende Woche neue Sanktionen gegen Belarus angekündigt. Peskow erklärte am Freitag, Lukaschenko habe seine Äußerungen nicht mit Moskau abgestimmt.