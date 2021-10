Zach: „Europa ist von russischem Gas abhängig!“

In Österreich gibt’s eine regelrechte Energiepreisexplosion. Mit Stichtag Ende August waren es bereits plus 15% und es kommt sogar noch schlimmer. Die Großhandelsbezugspreise bei Strom sind jetzt im Oktober schon um 50% gegenüber letztem Jahr zu der Zeit gestiegen und beim Gas sind es sogar plus 400%. Die Frage ist: Wohin soll das noch führen? Und was bedeutet das auch für uns Konsumenten? Darüber spricht Gerhard Koller mit Stefan Zach, dem Unternehmenssprecher der EVN.