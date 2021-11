Weißrussisches Flugverbot für Iraker und Syrer

Tausende sitzen an Grenze fest

An der Grenze zwischen Belarus und Polen sitzen nach Angaben aus dem Irak fast 8000 Flüchtlinge aus den dortigen Kurdengebieten fest. Die kurdische Regionalregierung bemühe sich darum, ihnen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend dem kurdischen TV-Sender Rudaw. Auch er warf der Regierung in Minsk vor, die Menschen als „politische Trumpfkarte gegen die Europäische Union“ zu benutzen. Iraks Zentralregierung will nach eigenen Angaben Flüchtlinge aus Weißrussland zurück in die Heimat bringen.