Xiaomi 11T Pro: Was kann die 600-€-„Mittelklasse“?

Laden in Rekordzeit

Definitiv ein Highlight des Xiaomi 11T Pro ist der 5000 mAh große Akku, der streng genommen aus zwei 2500 mAh großen Akkus besteht, lässt er sich mithilfe des beiliegenden, stolze 200 Gramm schweren 120-Watt-Schnellladenetzteils doch von null auf 100 Prozent in weniger als 20 Minuten laden. Ob das sicher, geschweige denn „gesund“ für den Akku ist, sei dahingestellt. Xiaomi verweist in diesem Zusammenhang jedenfalls auf eine TÜV-Zertifizierung, 34 Lade- und Batteriesicherheitsfunktionen sowie eine Temperaturüberwachung in Echtzeit.