So will Stelzer Lockdown für Ungeimpfte umsetzen

„Wir planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte.“ Das kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag an. Wie die neuen Regelungen ab kommender Woche im Detail aussehen, wer in welcher Form betroffen sein wird und wie so eine Maßnahme im Alltag umgesetzt werden soll - das will Stelzer am Freitag bei einer Pressekonferenz mit dem Titel „Aktuelles zur Corona-Lage: Oberösterreich erhöht das Schutzniveau“ bekanntgeben. Wir berichten ab 13.15 Uhr im Live-Stream.