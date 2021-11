Stelzer plant Lockdown für Ungeimpfte ab Montag

Was bedeutet das für Freiluft-Events wie etwa Christkindlmärkte? Laut derzeitigem Stand könnten diese stattfinden, allerdings nicht ohne schmerzhafte Einschnitte: Derzeit wird geprüft, ob die Märkte ohne Konsummöglichkeiten abgehalten werden sollen. Darüber hinaus kommt die FFP2-Maske noch stärker in den Innenräumen zum Einsatz - darunter in der Gastro.