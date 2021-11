Vorbestrafter Betrüger erneut auf der Anklagebank

Betroffene erstatteten Anzeige

Insgesamt kassierte er so rund 800 Euro. Doch die angebotenen Mobiltelefone erreichten die Käufer nie. Die Kunden vertröstete der Burgenländer mit immer neuen Ausreden. Schließlich dämmerte den Betroffenen, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen waren und sie erstatteten Anzeige. Bei seinem Prozess in Eisenstadt jammerte der Angeklagte, dass er all sein Hab und Gut verkauft habe. Am Ende fasste er ein halbes Jahr zusätzliche Haft aus.