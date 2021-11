Zahlen steigen weiter: 300 Corona-Neuinfektionen

Doppelt so viele Intensivpatienten

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 50 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, das sind um drei mehr als noch am Mittwoch. Sechs Patienten kämpfen auf der Intensivstation um ihr Leben, das ist eine Verdoppelung innerhalb von 24 Stunden. Damit ist die Lage zwar angespannt, aber stabil. Zu verdanken ist das laut Medizinern der Impfung, die in 90 Prozent der Fälle vor einem schweren Verlauf schützt. Dank der hohen Impfquote im Burgenland hält sich die Zahl der Intensivpatienten daher in Grenzen. Vorerst gab es auch keine neuen Todesfälle zu beklagen.