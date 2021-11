Polit-Streit um Lockdown für die Ungeimpften

Einen Lockdown, allerdings nur für Ungeimpfte, will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und hat dies am Mittwoch in einem Online-Meeting den Landeshauptmännern von Salzburg und Oberösterreich auch klar gemacht. Davon hält Salzburgs Landeschef allerdings recht wenig, denn die 2G-Regel sei diesem Lockdown für Ungeimpfte schon sehr ähnlich. Er will auf eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht und die Impfung setzen.