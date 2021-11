Reihenweise Absagen von Konzerten und Feiern

Konzerte fallen ins Wasser

Ebenfalls verschoben wurde das Festkonzert der Polizeimusik, das für heute in Eisenstadt angesetzt war. An einem anderen Tag wird auch das Martinikonzert des MV Rudersdorf stattfinden, das für 13. und 14. November geplant war. Der Martini-Ausklang in Zillingtal am Samstag ist abgesagt.