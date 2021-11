Stefan Brennsteiners Rennski landete im Müll

„So ein Fehler ist mir noch nie passiert“

Punkte hätte auch Stefan Brennsteiner schon am Konto, wahrscheinlich sogar einen Top-5-Platz – wenn ihn der Rettenbachferner in Sölden beim Weltcupauftakt nicht im zweiten Durchgang abgeworfen hätte. „Ein blöder Fehler, der mir noch nie passiert ist“, meinte der Pinzgauer, „in der Phase des Anrutschens habe ich die Ski überkreuzt. Wenn es bei einmal bleibt, ist es okay“, meinte der 30-Jährige. Am Ende stand ein „Nuller“ in der Ergebnisliste – zudem ging sein Rennski kaputt. Der flog in hohem Bogen davon. „Der Ski ist jetzt im Müll, am hinteren Ende gebrochen.“