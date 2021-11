Angespurt is’: Saisonstart für die Skitourenfans

Für viele verlockend waren die Bedingungen am Berg am vergangenen Wochenende: Kaiserwetter und auch schon genug Schnee. Nicht nur am Kitzsteinhorn waren Skitourengeher deshalb in Scharen unterwegs, auch in den noch geschlossenen Skigebieten. Egal ob etwa in Maria Alm, Zauchensee, Sportgastein oder in Obertauern: Die ersten Skitouren-Fans zogen auf den unpräparierten Pisten erste Spuren im Schnee. Entsprechend waren auch die Parkplätze an den Talstationen schon gut gefüllt. Unter Einheimische mischten sich zahlreiche Skitourengeher aus dem benachbarten Bayern oder Oberösterreich.