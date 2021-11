„Paris, Texas“-Star Dean Stockwell verstorben

Der US-Charakterdarsteller Dean Stockwell ist tot. Der einstige Kinderstar verstarb am Wochenende laut dem Branchenblatt „Deadline“ im Alter von 85 Jahren. Am 5. März 1936 in Los Angeles zur Welt gekommen, spielte der junge Stockwell bereits 1948 in Erfolgen wie „The Boy With Green Hair“ oder 1950 neben Errol Flynn in „Kim“. Aber auch im Erwachsenenleben war Stockwell als Schauspieler erfolgreich und gewann unter anderem zweimal den Darstellerpreis in Cannes.