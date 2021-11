Bei Weltcup-Auftakt: Schwarzarbeiter als Securitys

Knapp 20.000 Sportfans drängten sich vor zwei Wochen zum Weltcupauftakt des Skizirkus am Söldener Gletscher in Tirol – nach den traurigen Geisterrennen der Vorsaison ein wahres Spektakel. Um die Menschenmassen auch kontrolliert einzulassen und jeden Besucher auf Corona-Testnachweise sowie Impfzertifikate zu kontrollieren, war der Bedarf an Sicherheitspersonal naturgemäß enorm. Doch wie ein unangekündigter Besuch der Finanzpolizei aufdeckte, hielten sich nicht alle beauftragten Sicherheitsfirmen an die vorgeschriebenen Richtlinien.