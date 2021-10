LIVE ab 10 Uhr: Riesenslalom der Damen in Sölden

Ein Jahr nach einer historischen Pleite vor Geisterkulisse treten Österreichs Alpinski-Frauen am Samstag (10 und 13.15 Uhr) in Sölden zur Wiedergutmachung an. „Das ist unser Heimgletscher“, gab Rennsportleiter Christian Mitter vor dem Riesentorlauf, mit dem am Samstag die Frauen das Weltcup-Opening im Tiroler Ötztal traditionell eröffnen, den Platzhirschen. Es ist der Start in einen Olympiawinter, in dem nach einer Saison ohne Zuschauer die Fans wieder an die Rennstrecken zurückkehren. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.