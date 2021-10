Herren-RTL in Sölden: 1. Durchgang ab 10 Uhr LIVE

Schwarz „noch nicht bei hundert Prozent“

WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schwarz investierte in der Vorbereitung so viele Trainingstage wie noch nie in den Riesentorlauf. „Ich bin einen Schritt weiter, habe aber noch Hausaufgaben zu machen. Von Technischen her ist einiges weitergegangen, vom Speed her bin ich noch nicht hundert Prozent da, wo ich hin will.“ Es sei jetzt das erste Kräftemessen und danach ja noch Zeit bis Val d‘Isere.