Herzerwärmendes für den Advent in Klagenfurt

Tolles Programm

Damit nicht genug: Im Hof Wappen der Familie Ehrfeld umrahmt zum Auftakt Akkordeonist Maurizio de Luca Alois Brandstetters „Lebensreise“, hochkarätigen Jazz in der Stadtpfarrkirche St. Egid hat Kärntens Sax-Star Wolfgang Puschnig im Einklang mit Cellistin Asja Valcic parat, am Alten Platz (Bamberghof) geben Julia und Philipp Fellner (Harmonika, Posaune) Alpenländischem Spielräume der Improvisation, während Schauspieler Maximilian Achatz, begleitet vom Duo Manjana, Kinderaugen in der Stadtgalerie lesend zum Leuchten bringt.