Südafrika schaltet stundenweise Strom ab

Unterstützung für Umstieg auf sauberere Energie

Insgesamt sind in den kommenden fünf Jahren 8,5 Milliarden US-Dollar (knapp 7,4 Mrd. Euro) an Unterstützung vorgesehen, ein Großteil davon als Kredite. Auch private Mittel und Mittel der Weltbank wollen die Partner mobilisieren, um den Einsatz neuer sauberer Technologien, einschließlich „grünem Wasserstoff“, in Südafrika zu fördern.