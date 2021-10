Wien bleibt bei einem Blackout als Insel versorgt

Plötzlich ertönt ein schrilles Signal, rote Lichter symbolisieren den Ernstfall. Doch jeder in der Steuerungswarte bewahrt die Nerven. In dem Bereich in Wien-Favoriten werden aktuell Arbeiten am Stromnetz durchgeführt, kein Grund zur Panik. Was hier passiert, wirkt für Außenstehende abstrakt, hilft uns aber, das tägliche Leben ohne gröbere Probleme zu absolvieren.