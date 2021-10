Wie sich die „Krone“ einem Blackout stellt

Vorweg: Der Strom selbst wird während eines Blackouts vielerorts rasch wieder da sein - wenn auch nur vorübergehend. Denn wie in vielen anderen Gebäuden schlummert auch in den tiefen Kellern des Pressehauses in Wien-Döbling und im Druckzentrum in Inzersdorf je ein gewaltiger Dieselgenerator, der aus Sprit zwischenzeitlich Elektrizität macht. Das Licht brennt also wieder, die Computer funktionieren.