Blackout: So bereiten sich unsere Leser vor

Einige unserer Leser sehen die Verantwortung hier beim Staat und nicht bei der Bevölkerung. Vor allem in städtischen Gebieten kann sich die Eigenversorgung schwierig gestalten, weshalb man hier bereits vorausplanen und entgegenwirken müsse. Besonders in kleinen Wohnungen sei es schwierig, Essensvorräte anzulegen und Gaskocher zu benutzen. Hier wäre externe Hilfe in Form von Essensverteilung unumgänglich.