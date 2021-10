Stromnetz-Betreiber rüsten sich für Blackouts

Blackout kann „jederzeit auftreten“

Aufgabe der Verteilernetzbetreiber in den kommenden Jahren sei es demnach vor allem, entsprechende Vorsorgen für einen Blackout zu treffen und Maßnahmen zu setzen, um einen flächendeckenden Stromausfall zu vermeiden. „Ein Blackout kann jederzeit auftreten. Wir rüsten uns allerdings gut dafür“, betonte Zimmerberger. Der Ernstfall werde in Österreich durch mehrfache Testdurchläufe in den Werken, Schulungen des Personals oder Simulationsübungen regelmäßig geübt. Um die Versorgungssicherheit in Zukunft sicherzustellen, brauche es allerdings entsprechende Finanzierungen. In den kommenden Jahren werde man „massiv“ investieren müssen, so Zimmerberger.