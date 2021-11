„Auf Einsatz wie diesen nie ganz vorbereitet“

Ein Training vor zwei Jahren simulierte den Ernstfall

Einer von ihnen ist Lukas Schauer. Dem 38-jährigen gebürtigen Niederösterreicher lag es naturgemäß besonders am Herzen, in seinem Heimatbundesland auszuhelfen. Seit 2005 versieht der Floriani bereits Dienst bei der Wiener Berufsfeuerwehr, schlug 2013 die Offizierslaufbahn ein. Mit einem derartig großen Waldbrand habe er es bisher nicht zu tun gehabt, verrät er der „Krone“ im Gespräch. Doch ein Training vor zwei Jahren simulierte immerhin den Ernstfall. „Einsätze in Bergen stellen immer eine besondere Herausforderung dar. Ein Einsatz in der Dimension ist aber ganz was anderes, darauf ist man nie ganz vorbereitet“ so Schauer.