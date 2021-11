Nach fast zwei Wochen: „Brand aus“ bei der Rax

Am Montag der Vorwoche war der Brand in Hirschwang ausgebrochen und hatte sich binnen kürzester Zeit enorm ausgebreitet. Tag für Tag kämpften Hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen, errichteten mit Großtanklöschfahrzeugen und Wasserwerfern eine Barriere, um die Flammen an einem Übergreifen auf die Rax zu hindern. Dies sollte von Erfolg gekrönt sein, dennoch sorgten nicht zuletzt der Wind und die anhaltende Trockenheit dafür, dass immer wieder Glutnester aufflammten und so die Situation vor Ort verschärften.