Rax-Inferno begann an illegalem Lagerfeuerplatz

Eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wird auch am Montag weiter gegen zahlreiche Glutnester gekämpft. Im Einsatz standen laut Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber fast 600 Helfer, exakt 111 Fahrzeuge und etliche Fluggeräte. Zudem haben Brandermittler den wahrscheinlichen Ursprungsort des Flammeninfernos mittels Videoauswertung lokalisiert: Ein beliebter Aussichtsplatz, an dem bereits in der Vergangenheit immer wieder illegal Lagerfeuer entfacht worden seien, wie Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag gegenüber krone.at bestätigte.